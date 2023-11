Pane stupefacente al Casilino: 263 grammi di hashish nascosti nel forno

Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate nel corso di due diverse operazioni antidroga dagli agenti di polizia del VI distretto Casilino a Roma. Il primo arresto è scattato nel quartiere di Riserva Nuova, dove i poliziotti hanno individuato un'abitazione utilizzata come possibile base di spaccio, da un uomo a loro già noto.

I poliziotti, fingendo di dover notificare un atto giudiziario, sono riusciti ad entrare nell'appartamento dove hanno trovato la moglie dell'uomo segnalato, la quale ha dichiarato agli agenti che il compagno si trovava fuori casa.

Grazie al fiuto del cane Faro

Contattato telefonicamente, l'uomo, italiano di 28 anni, ha fatto subito rientro e a quel punto i poliziotti, aiutati dal cane Faro hanno iniziato la perquisizione domiciliare. Il cane antidroga si è subito precipitato in direzione del forno, dove erano occultati 263 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della droga. Alla fine degli accertamenti tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, l'uomo è stato arrestato ed in sede di convalida sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Sempre i poliziotti del VI Distretto, durante un mirato servizio atto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato una donna italiana di 39 anni gravemente indiziata di spaccio di sostanza stupefacente.

La rivendita a Torbella

Durante le attività in via dell'Archeologia, gli agenti hanno notato una donna, che in più di un'occasione è stata avvicinata da dei ragazzi che, dopo averle parlato la seguivano in un cortile dove restavano per pochi minuti prima di riuscire e separarsi. A questo punto, i poliziotti hanno avvicinato la donna che in tutta fretta ha gettato un pacchetto di fazzoletti nelle aiuole. L'involucro conteneva della cocaina e, accompagnata dagli agenti presso gli uffici di polizia, la donna è stata trovata in possesso di ulteriori 43 involucri di sostanza, per un totale di 17.3 grammi totali e di 210 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato. Infine gli stessi agenti hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di un uomo italiano di 50 anni, già condannato in stato di libertà per reati inerenti gli stupefacenti. Lo stesso, contattato telefonicamente, è stato invitato con un escamotage presso il Distretto, dove è avvenuta poi la notifica dell'atto con contestuale arresto.