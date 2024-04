Panico a Termini linea B: treno ko, i passeggeri usano il freno d'emergenza

Mattinata di disagi per gli utenti del trasporto pubblico romano. In particolare per coloro che per spostarsi da una parte all’altra della città utilizzano la linea B della metropolitana. Tutto è iniziato stamattina, quando un convoglio è rimasto bloccato a Termini per diversi minuti.

La colpa, a quanto risulta al momento, sarebbe di alcuni ignoti che hanno attivato gli allarmi interni, bloccando le porte.

Ira sui social

A quanto risulta ad Affaritaliani.it sui social c’è chi parla invece di un treno fermo e di persone che “hanno azionato le maniglie di emergenza per uscire”. “Scene da panico”, si legge su X, l’ex Twitter. Il treno della linea blu è poi ripartito dopo 15/20 minuti, ma a cascata sono nati diversi disagi, dalle banchine piene al servizio rallentato.

Atac smorza come sempre le polemiche

Secondo quanto si legge sul sito dell’Atac, infatti, la metropolitana B ancora non viaggia regolarmente. E così la B1. Sono decine le proteste sui social. Con tanto di foto che mostrano stazioni e banchine affollate: “Che succede a Laurentina?”, chiede un ragazzo. Un uomo mostra invece le condizioni di Garbatella alle 9.37: tantissima gente in attesa, nonostante non fosse più ora di punta.