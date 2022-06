Panico sul Gra: ambientalisti bloccano le auto. Rabbia degli automobilisti

Ennesimo blocco sul Raccordo Anulare ma non si è trattato del consueto incidente del mattino. A fermare il traffico dei pendolari gli attivisti di Ultima Generazione che si sono seduti sull'asfalto e hanno paralizzato tutto. Solo che a rimuoverli stavolta sono stati gli automobilisti inferociti che li hanno spostati di peso.

E' accaduto al mattino in corsia esterna all'altezza dell'uscita per la via Flaminia, in prossimità di Labaro. Qui un gruppo di Ultima Generazione, l'associazione che chiede al al Governo Italiano entro la fine del 2022 l'interruzione delle riaperture delle Centrali a carbone e la cancellazione delle trivellazioni per il gas naturale e l'incremento di rinnovabili di almeno 29 gigawatt, a sorpresa si è seduto sulla strada e ha bloccato il traffico.

Al grido di “basta, andate a lavorare, alcuni automobilisti inferociti sono scesi dalle auto e, uno ad uno, li hanno trascinati di peso sul lato della strada nella corsia di emergenza. Qualche auto ha anche tentato di forzare il posto di blocco e ci sono stati momenti drammatici quando uno degli attivisti ha rischiato di essere schiacciato dall'auto.

A sbloccare la situazione trascinando i ragazzi di peso sono stati in tre che, lasciate le automobili in coda, furibondi hanno minacciato prima di picchiare i ragazzi e poi li hanno presi come sacchi e spostati nella corsia di emergenza.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polstrada di Settebagni che hanno calmato gli animi e convinto gli attivisti a sgomberare la strada. Il Raccordo è rimasto paralizzato per 1 ora in corsia esterna. Tutti i giovani sono stati identificati e su di loro pende l'accusa di interruzione di pubbilco servizio.