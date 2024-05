Pantheon, il concerto a metà strada tra sacro e divino in vista del Giubileo

Pantheon Roma, a soundtrack experience. Da turista a pellegrino, verso il Giubileo è il titolo del concerto che si terrà sabato 8 giugno, alle ore 21, presso il celebre monumento della capitale, promosso dal Capitolo dei Canonici di Santa Maria ad Martyres e dall’Arciprete Rettore, Monsignor Daniele Micheletti in collaborazione con D’Uva, azienda operativa nel settore dell’interpretazione del patrimonio culturale e gestione dei servizi museali e di accoglienza.

Ungrande evento gratuito che fa parte del progetto di accoglienza “Da turista a pellegrino” che D’Uva gestisce per il Capitolo e che rappresenta un momento ‘precursore’ delle attività per il Giubileo che sisvolgeranno a partire dal prossimo autunno e poi per tutto il 2025.

L'evento

L’evento riprende il racconto dell’audioguida prodotta da D’Uva per la Basilica di Santa Mariaad Martyres, il Pantheon di Roma, che, da ottobre scorso, propone l’esperienza sorprendente diun percorso narrativo teatrale accompagnato da una speciale colonna sonora del musicistaAntonio Fresa, prodotta da D’Uva con Adesiva Discografica, volta ad avvicinare il Turista cheentra nel Pantheon alla sua dimensione di pellegrino.Un evento reso ancora più straordinario dall’esibizione dell’Orchestra del Teatro La Feniceche eseguirà le musiche composte per l’audiotour, con Antonio Fresa al pianoforte e alladirezione dell’orchestra.Il programma aprirà con il Coro dell’Insigne Cappella Musicale di Santa Maria ad Martyres –Pantheon di Roma con un brano gregoriano e un mottetto a esso ispirato, composto dal suoDirettore M° Don Michele Faustino Loda.

I brani

Seguiranno i brani Adriano l’imperatore, Circulus Luci, Margherita la regina, La Conversione,Serenata degli artisti, Motus Cordis e Re in sol maggiore suonati dall’Orchestra del Teatro LaFenice.Nel corso della serata si alterneranno due momenti musicali speciali: la splendida voce diAmalia Gré interpreterà una toccante Ave Maria, una delicata preghiera di cui è autrice del testo,e il cantante romano Luca Gemma dedicherà le sue parole vive e sincere al brano TuristaPellegrino, che sintetizza al meglio le finalità dell’iniziativa.Lo spettacolo si avvale della regia di Gianluigi Carlone cofondatore, saxofonista ecompositore della “Banda Osiris”.

L'audioguida

Nella nuova audioguida che il Capitolo di Santa Maria ad Martyres ha voluto per il Pantheon, cosìcome nell’evento dell’8 giugno si dà voce alle figure che hanno attraversato la storia di questoluogo: accompagnatori immaginari che trasformano le consuete descrizioni in storie appassionanti,interpretate da attori che rappresentano al meglio la voce del personaggio guida.La musica sarà intervallata da momenti di narrazione, che trasporteranno gli spettatori nelpassato ascoltando proprio le voci dell’audioguida: Adriano, che fece costruire l’edificio, come lovediamo oggi, tra il 118 e il 125 d.C, Papa Bonifacio IV, che nel 609 d.C. lo convertì in chiesa,consacrandolo alla Vergine Maria e a tutti martiri, Raffaello, che nel 1520 volle essere seppellito inquesto tempio, Margherita di Savoia, che riposa a fianco del suo Re Umberto. Il racconto èaffidato alle voci registrate, carismatiche e suggestive di Sergio Rubini (Adriano), AlessandroHaber (Bonifacio IV), Daniele Parisi (Raffaello), Giusi Cataldo (Margherita di Savoia).

La parte narrativa

La parte narrativa del concerto, seguendo lo schema dell’audioguida, chiuderà con la voce diMons. Daniele Micheletti, Arciprete Rettore, che saluterà il pubblico riportandolo ad unadimensione spirituale, con l’obiettivo di ricordare che il Pantheon di Roma è principalmente unachiesa: la Basilica di Santa Maria ad Martyres.Il primo vinile A soundtrack experienceLo spettacolo sarà l’occasione per presentare un’altra grande novità: Pantheon Roma, asoundtrack experience è anche il nuovo vinile prodotto da D’Uva e Adesiva Discografica, l’etichetta di Paolo Iafelice, distribuito da Self, che si presenta nell’elegante copertina disegnata da Vanni Del Gaudio con le foto di Davide Repetto e Simone Florena.

Le musiche

Le musiche che risuoneranno nel Pantheon per il concerto, infatti, non costituiscono solo l’intensa colonna sonoradell’audioguida, ma da oggi inaugurano una nuova avventura di Ilaria D’Uva con la pubblicazionedel primo vinile della collezione Soundtrack Experience.Il nuovo vinile, composto da 15 brani, sarà disponibile presso il desk di accoglienza del Pantheon,presso lo shop della Basilica di San Lorenzo in Lucina e online sul sito www.pantheonroma.com.L’audioguida del Pantheon. L’audioguida per il Pantheon è a disposizione dei visitatori da ottobre 2023 si distingue per lascelta di una narrazione sceneggiata e per la creazione della colonna musicale dedicata.