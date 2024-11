Paola Iezzi testimonial della Giornata Mondiale contro Aids-Hiv: la campagna del Circolo Mario Mieli

In occasione del 1° dicembre, Giornata Mondiale di lotta all’HIV/AIDS, il Circolo di Cultura Omosessuale "Mario Mieli" e il Roma Pride presentano la campagna contro la diffusione del virus dell’HIV e dello stigmache colpisce le persone sieropositive e di cui Paola Iezzi è la testimonial d’eccezione.

"Nella giornata mondiale di lotta contro l’HIV/AIDS ci ritroviamo di nuovo a chiedere NO STIGMA, STOP HIV E DIRITTO ALLA SALUTE PER TUTT3", dichiara Mario Colamarino, Presidente del Circolo Mario Mieli e Portavoce del Roma Pride, che prosegue: "La ricerca e la medicina sono andate avanti e dopo quarant’anni, grazie ai risultati della scienza, conosciamo meglio questo virus e come si diffonde.

"Il virus circola nell'ignoranza"



Conoscere il proprio stato sierologico e le reali modalità di trasmissione del virus significa imparare a proteggere sé stessi e le persone che amiamo. L’ignoranza, al contrario, permette al virus di continuare a diffondersi e arma le mani dello stigma che relega, ancora oggi, chi ha contratto il virus ai margini della società.

Le Istituzioni devono garantire nelle scuole un’efficace e non ideologica educazione sessuale e affettiva, il diritto alla salute per tutt3, l’accesso alle strutture pubbliche e il pieno sostegno al lavoro delle associazioni che da decenni sono impegnate nella lotta contro il virus e lo stigma.

Vogliamo ringraziare Paola Iezzi che ancora una volta, ha messo la sua potente voce al nostro fianco, permettendoci di far arrivare ovunque il nostro messaggio di prevenzione contro il virus dell’HIV e lotta allo stigma”.

Paola Iezzi: "Più consapevoli... Io al fianco di Roma Pride e Mario Mieli"

"Dal 2021 al 2023 si è osservato un aumento progressivo di nuove diagnosi di infezioni da HIV. Questo ci deve far riflettere sull’importanza di non abbassare la guardia. Più consapevoli vuol dire anche essere più forti nei confronti del virus. E ritengo che sia fondamentale far parte di questa lotta al fianco di Roma Pride e del Circolo Mario Mieli”, dichiara Paola Iezzi, cantautrice e produttrice musicale, testimonial d’eccezione della campagna.