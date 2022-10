Paolo Ciani, l'esponente Demos uno e trino lascia la Regione

L'esponente Demos eletto alla Camera per il centro sinistra al collegio uninominale del Centro non può fare la tripletta e ora abbandonerà il ruolo di consigliere regionale.

Paolo Ciani, che alle scorse politiche del 25 settembre è riuscito a battere nella corsa alla Camera Maria Spena di Forza Italia, è Consigliere della Regione Lazio per Demos dal marzo del 2018, un ruolo che, unito al seggio in Campidoglio che ricopre da ottobre 2021, non è compatibile con il verdetto delle politiche appena concluse. L'esponente di Democrazia Solidale, la formazione politica fondata dopo la vittoria delle regionali del 2018, e già impegnato al fianco della Comunità di Sant'Egidio, lascerà quindi la carica in Regione.