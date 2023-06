Paolo Portoghesi, il ricordo di Alemanno: “Progettò piazza San Silvestro”

Anche l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno si unisce al cordoglio per la scomparsa del grande architetto Paolo Portoghesi. “Ci regalò gratuitamente la progettazione della nuova Piazza San Silvestro pedonalizzata”.

“Quando ero sindaco di Roma - racconta Alemanno - Paolo Portoghesi sviluppò un'intensa collaborazione con la nostra amministrazione, sempre gratuita e con spirito di dono alla nostra città.In particolare ci regalò gratuitamente la progettazione della nuova Piazza San Silvestro pedonalizzata, perché il progetto che avevamo ereditato dalla precedente amministrazione era talmente inadeguato d’aver sollevato la protesta di tutti i cittadini della zona".

"In particolare - spiega l'ex sindaco - il profilo dei grandi sedili di pietra che caratterizzano quest’opera furono da lui elaborati prendendo ispirazione da alcuni ornati disegnati da Michelangelo. Quest'opera fu realizzata dalla nostra amministrazione ed inaugurata insieme a lui nel 2012”.

Appello a Gualtieri: "Costruiamo la sua fontana”

“Purtroppo è anche un'opera incompiuta, infatti all’epoca la Sovrintendenza di Roma non ci autorizzò né ad inserire le alberature previste né a realizzare la fontana che doveva essere collocata al centro della piazza - spiega Alemanno - per questo lancio una proposta al Sindaco di Roma Gualtieri: per ricordare Paolo Portoghesi che tanto ha fatto per la nostra città e per completare un’opera incompiuta nel centro storico di Roma, l’amministrazione potrebbe lanciare un concorso di idee tra giovani architetti per progettare e realizzare quella fontana. Sarebbe il modo migliore per completare l’ultima opera significativa che Paolo Portoghesi aveva pensato per la nostra città”.