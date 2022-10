Papa Francesco al Colosseo per celebrare la preghiera della pace

Papa Francesco celebrerà la preghiera per la pace presso l'area del Colosseo, martedì 25 ottobre dalle 16,30 alle 18: modifiche alla viabilità dalle 13.

La zona del Colosseo e dei Fori Imperiali si blinda per l'arrivo di Papa Francesco, che celebrerà da lì la preghiera per la Pace. Dalle 13 scatteranno modifiche alla viabilità a cominciare da via dei Fori Imperiali che sarà chiusa da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto. Sempre dalle 13 saranno chiuse anche via Cavour, da largo Venosta a largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo in direzione di Porta Capena). Dalle 15 saranno poi chiuse via Celio Vibenna e via di San Gregorio in direzione di piazza del Colosseo. Deviate le linee del trasporto pubblico.

VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT