Papa Francesco verso le dimissioni? Lo scenario di due pontefici per salvare il Giubileo

Papa Francesco, di ora in ora si moltiplicano le voci sulla gravità della polmonite bilaterale e sul destino ormai segnato del Santo Padre che potrebbe scatenarsi in una crisi acuta e irreversibile, addirittura nei prossimi giorni. E in Vaticano un gruppo nutrito di cardinali over 80, cioè coloro che non hanno accesso al Conclave, rilancia l'ipotesi di dimissioni.

L'orologio della Chiesa al 28 febbraio 2013

Un atto che porterebbe l'orologio della Chiesa al 28 febbraio del 2013, quando Papa Ratzinger col nome di Benedetto XVI, lasciò il Vaticano a bordo di un elicottero, diretto a Castelgandolfo, dopo le dimissioni annunciate il 12 febbraio.

Per la Chiesa è stato un trauma che potrebbe ripetersi nell'Anno Santo in corso e che dovrebbe vedere il papa protagonista soprattutto in 2 eventi catalizzatori: il Giubileo dei giovani il 2 e 3 agosto a Tor Vergata, ma prima ancora quello dei Governanti del Mondo, chiamati ad ascoltare le parole del Papa dal 20 al 22 giugno. E in uno scenario di “cessate il fuoco” per Gaza e speranza per l'Ucraina, il Vaticano non può permettersi di non essere presente col Pontefice ad esortare i “potenti del mondo” alla pace.

Il pensiero di Bergoglio sulle dimissioni

Francesco ha sempre ribadito che “La Chiesa non si governa con le ginocchia ma con la testa”, riferendosi ale sue articolazioni doloranti, ma è anche lo stesso capo religioso e di Stato che si è reso possibilista in caso “subentrasse un grave impedimento fisico” che rendere attiva una lettera di rinuncia consegnata al momento della sua elezione a Papa presso la Segreteria di Stato. L'ingrato compito di rendere noto il contenuto e segnare la fine del Pontificato toccherebbe al cardinale Pietro Parolin.