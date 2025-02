Papa Francesco al Gemelli per accertamenti diagnostici, proseguirà cure per bronchite

Il Papa, stamani, al termine delle udienze, "si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tuttora in corso". Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano.

