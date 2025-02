Papa Francesco, un milione di persone segue la diretta dal Gemelli di Roma

Papa Francesco, un milione di persone segue la diretta dal Gemelli

Settecentomila, poi 900 mila e quota 1 milione in pochi minuti seguono la diretta dal Policlinico Gemelli di Roma su X, Un numero che doppia la popolazione di Firenze, tutte connesse in diretta su X, il social di Elon Musk, sul canale ufficiale di Reuters, per osservare un ingresso. Non un ingresso qualunque, ma quello del Policlinico Gemelli, dove Papa Francesco è ricoverato dal 14 febbraio per un’infezione polimicrobica delle vie respiratorie.

Medici che entrano e escono

La scena è statica: una porta che si apre e si chiude, qualche medico che entra o esce, il silenzio interrotto solo dal brusio della città. Eppure, centinaia di migliaia di fedeli – o forse semplici curiosi – restano incollati agli schermi, partecipando a questa nuova forma di veglia virtuale.

Quando la folla si radunava a San Pietro

Un tempo, in momenti come questi, la folla si radunava fisicamente in Piazza San Pietro, stringendo rosari e candele. Ora, le preghiere scorrono in chat e gli avatar sostituiscono i volti. La religione si mescola all’intrattenimento, la devozione si esprime con un refresh compulsivo del feed. Non c’è più bisogno di essere lì: la fede si misura in pixel, la presenza in visualizzazioni.