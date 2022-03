Papà e polizia si improvvisano ginecologi: parto in strada sulla Pontina

Un fiocco azzurro per Alessandro: il parto, avvenuto la sera del 24 marzo alle 20.50 sulla Pontina, oltre ai genitori che hanno dovuto fare a meno di ginecologi e ostetriche, ha coinvolto anche due poliziotti.

Gli agenti, constatata l'impossibilità per la madre di raggiungere l'ospedale in tempo per partorire, hanno fatto in modo che la nascita avvenisse in tutta sicurezza, dopodiché hanno scortato il piccolo Alessandro e i genitori al Sant’Eugenio, con la strada aperta da tutte le pattuglie di zona e a sirene spiegate.

Alle felicitazioni dei poliziotti che hanno fatto parte del “team Alessandro”, si è unita tutta la Questura di Roma, che felice della storia a lieto fine ha fatto dei sentiti auguri alla famiglia.