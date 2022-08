Paralisi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: treni sospesi per due ore

I treni sulla tratta Roma-Napoli sono stati sospesi per due ore a causa di un guasto alla linea elettrica. Forti disagi per i pendolari.

È saltata la l'elettricità su tutta la linea e il traffico ferroviario è andato in paralisi per due ore. I treni sono stati sospesi tra Roma Casilina e Ciampino, creando disagi e ritardi per i pendolari. Il trasporto è stato momentaneamente spostato su una linea di autobus prima del ripristino.