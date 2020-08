Parcheggi a caro prezzo, Roma a due facce: Centro salato, aeroporti economici

Parcheggi a caro prezzo, Roma a due facce: parcheggiare l'auto sulle strisce blu del Centro o nelle strade dello shopping è salatissimo ma lasciare il proprio veicolo in aeroporto, cosa che spesso i romani evitano per evitare di pagare una fortuna, costa molto meno rispetto alle altre grandi città del mondo.

A constatarlo è la classifica fatta Fixter nella pubblicazione “2020 Parking Price Index” che stila la classifica del costo dei parcheggi nelle 65 città più famose del mondo in base a cinque categorie di parcheggi: aeroporto, sosta in strada, parcheggio custodito, sosta allo stadio e centro città. Roma si piazza alla 43esima posizione, con il podio di questa speciale classifica formato da New York, Boston e Sydney.

Nello specifico, secondo Il Sole 24 Ore che ha esaminato i dati nel dettaglio, le tariffe della Città Eterna variano da 1,20€ per il parcheggio in strada nel cosiddetto “shopping district” ai 6€ per la sosta durante un evento sportivo. Rispetto al resto del mondo, Roma è un caso particolare perché è più economica in fatto di tariffe solo per tre zone su cinque: l'aeroporto (-27%), il parcheggio in strada (-56%) e quello allo stadio (-41%). Al contrario, la Capitale risulta più cara per il parcheggio custodito (1%) e soprattutto per la zona centrale limitrofa al municipio (68%), dove risulta più cara di città come Miami o Amsterdam.