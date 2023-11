Parcheggia l'auto sul posto disabili: sul cruscotto la fascia "Vigilanza Atac"

Parcheggia l'auto, una volkswagen golf privata, sul parcheggio disabili, invadendo, tra l'altro, anche parte del marciapiede. Come permesso, nessun contrassegno per portatori di handicap ma la fascia gialla in dotazione ai vigilantes della metropolitana con su scritto Vigilanza Atac.

L'inciviltà la fa da padrone a Roma e nel cuore della città questa aumenta esponenzialmente anche per la mancanza di parcheggi.

Il furbetto di turno

Forse il fubetto di turno ha voluto eludere i controlli puntando sullo spirito di servizio. Come se avere la vigilanza Atac fosse un lasciapassare. In attesa della solita replica con scuse accampate dalla comunicazione dell'azienda di trasporti, pubblichiamo anche il video con tanto di targa magari per redarguire questo paladino della mobilità che toglie i parcheggi a chi ne ha davvero bisogno.