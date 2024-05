Parioli, ladro a caccia di auto col computer. Così mandava ko gli antifurti

Un ladro d'auto altamente specializzato quello denunciato dai Carabinieri della stazione Roma Parioli. Si tratta di un uomo di 42 anni di origini argentine sorpreso ad aggirarsi tra le auto in sosta in via Casperia, nel quartiere Parioli.

Un ladro hi tech che aveva all'interno del Pc uno speciale software che annientava tutti gli antifurti.

I Carabinieri lo hanno fermato e controllato trovandolo in possesso di diversi attrezzi da scasso, due centraline per auto e un computer con sistema di diagnostica per auto. Quello che l'uomo aveva è un tipo di computer che si collega alle auto per fornire una diagnosi del veicolo che però potrebbero anche fornire informazioni riservate sul veicolo, clonare una chiave o bypassare le centraline di accensione. Il materiale è stato sequestrato e sono in corso accertamenti dei carabinieri per risalire alla provenienza delle centraline e del PC. Il 42enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e ricettazione.