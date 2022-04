Partecipano in 4mila: la Roma Appia Run ha due vincitori e un nuovo record

"È stato meraviglioso essere qui oggi e vincere a casa mia - ha dichiarato l'atleta -. Il percorso è fantastico, le vie storiche di questa città incantevole, le cinque pavimentazioni diverse, la vista delle meraviglie di Roma mentre si corre, il pubblico romano sempre molto caloroso, tutti gli ingredienti per fare della Roma Appia Run una delle gare più belle in assoluto da correre. E adesso mi aspetta una stagione molto impegnativa ma estremamente stimolante».

Se tra gli uomini, il primo posto è stato guadagnato da Ahmed Abdelwahed, dopo un lungo testa a testa con il secondo classificato Freedom Amaniel tra le attlete ha vinto Anna Aranudo del C.U.S. Torino, che ha battuto il record della Roma Appia Run con il tempo di 45:25.

La vincitrice ha dichiarato: "Mi sono divertita tantissimo perché il percorso è complicato, con tanti saliscendi oltre alla difficoltà delle pavimentazioni diverse, ma è estremamente vario e devo dire che la gara mi è proprio volata. È la mia seconda volta qui a Roma e sono contentissima di essere tornata. E adesso inizia per me la stagione su pista».

Le tre gare sono state organizzate da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino e con il patrocinio di CONI, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Una corsa per la solidarietà

Gli atleti in gara hanno sfoggiato una pettorina con stapato il numero di Emergenza Sorrisi - 45587. La competizione ha deciso di sostenere quest’anno le missioni chirurgiche organizzate da Emergenza Sorrisi per aiutare tutti quei bambini che soffrono di una grave malformazione del volto e sono in attesa di un’operazione capace di cambiare la loro vita per sempre.