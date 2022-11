Pasolini e Caravaggio: Sgarbi a teatro per raccontare i due grandi artisti

Sgarbi sarà protagonista di uno spettacolo dedicato a due grandi artisti: Pier Paolo Pasolini e Caravaggio. Sgarbi racconterà le due figure in una lectio magistralis sul palco del Teatro Olimpico.

Lo spettacolo andrà in scena alle 20,30 del 2 e del 3 dicembre, e alle 18,30 del 4 dicembre.

Lo spettacolo

Vittorio Sgarbi racconterà i due grandi artisti, passando dai versi poetici di Pasolini per arrivare ai dipinti di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Due artisti lontani tra loro nel tempo, eppure vicini e contemporanei. Con il suo tono didattico ma anche ironico, Sgarbi si concentrerà anche sul lato umano dei due, tracciando dei parallelismi. Le vite caratterizzate da eccessi, contrasti, paure e dal desiderio di difendere la propria libertà intellettuale. Un desiderio pagato a caro prezzo per entrambi. Lo spettacolo sarà accompagnato da musiche eseguite dal vivo da Valentino Corvino. La videoscenografia sarà invece curata da Tommaso Arosio.

Le lectio magistralis di Vittorio Sgarbi

Questo spettacolo arriva dopo tante altre lectio magistralis simili portate da Vittorio Sgarbi in tanti teatri italiani. Nei suoi spettacoli il critico d'arte alterna momenti con spiegazioni didattiche a momenti di ironia. Il tutto con il racconto di aneddoti vari.

Sgarbi ha già parlato più volte di Caravaggio, nei suoi spettacoli. Nel dicembre del 2021 portò, sempre al Teatro Olimpico, uno spettacolo dedicato a Giotto e a Dante Alighieri. In passato ha dedicato degli spettacoli ad altri artisti come Raffaello e in generale al patrimonio artistico italiano.