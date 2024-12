Passaporti, la stangata all'italiana: il record del costo più alto d'Europa. Roma la più veloce

Buone notizie: a dicembre 2024 per ottenere un passaporto o il rinnovo, i tempi di attesa sono notevolmente diminuiti e oscillano in media tra 1 e 2 giorni. In media, però perché a Milano e Trento si aspettano anche 90 giorni.

E a dispetto della qualità della vita, la maglia nera dei temi di attesa va a Bergamo con quasi 90 giorni. Bene benissimo Roma prima in classifica, dove in poco meno di un anno si è passati da 17 giorni a 12 giorni.-

E ora le cattive notizie

L'indagine realizzata da Altroconsumo sui tempi di attesa, evidenzia però una caratteristica tutta italiana: quella di fare cassa sul rilascio dei documenti che, nel caso del passaporto, diventa un'euro stangata. Scrive Altroconsumo: “Il passaporto italiano è tra i più cari d’Europa e se si fa alle Poste costa ancora di più”. Nello specifico, bisogna aggiungere 14,20 euro come costo per il servizio erogato che offre la possibilità della spedizione a casa (scelta preferita dagli utenti), portando il costo complessivo a 130,20 euro. Da primavera, tramite Poste, sono stati creati oltre 11mila passaporti.

I costi di rilascio e rinnovo: il record italiano

Ed ecco quanto costa “acquistare” il diritto all'espatrio: “Nel Belpaese fare o rinnovare il passaporto costa 116 euro (42,50 euro vanno versati al Ministero delle Finanze con bollettino postale e 73,50 euro di contrassegno amministrativo che si compra dal tabaccaio), molto di più che in altri Paesi europei a parità di validità (10 anni). Ad esempio, in Spagna costa 30 euro e in Germania 60 euro”.

Conclude il magazine dei consumatori: “Il Belpaese non fa sconti nemmeno ai minori anche se il passaporto dura meno. Lo dice la nostra analisi in cui abbiamo messo a confronto i costi dei passaporti nei principali Paesi europei. Da notare che se si fa la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto in un ufficio postale bisogna aggiungere ai 116 euro 14,20 euro.