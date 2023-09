Passoscuro, topo si aggira tra gli ombrelloni: il video virale è esilarante

Un topo in spiaggia. A Passoscuro, uno dei lidi più frequentati dai romani. Una scena esilarante filmata da un telefonino e messa in rete, tra gente che scappa e una ragazza che con freddezza prende il topo per la coda e lo porta lontano dagli ombrelloni.

Il topo e la ragazza temeraria

A Roma accade anche questo: che i topi diventino compagni di ombrellone in spiaggia o vicini di tavolo al ristorante. Per non parlare poi dei monumenti del centro storico, dove i ratti hanno creato vere e proprie colonie al punto da spingere il Campidoglio a una derattizzazione straordinara dopo che le foto dei topi del Colosseo hanno fatto il giro del mondo.

Città bestiale

La colpa secondo gli esperti è dell'estate rovente che ha colpito Roma. Un clima che ha incrementato le nascite dei roditori creando non pochi problemi in città. Una città, Roma, sempre più bestiale: dopo i cinghiali, i serpenti, le vespe orientali ora anche il granchio blu inizia a spaventare le spiagge capitoline.