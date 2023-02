Patrick Zaki, Amnesty International protesterà davanti all'ambasciata d'Egitto

Amnesty International si prepara a protestare nuovamente davanti all'ambasciata egiziana, per chiedere ancora la scarcerazione di Patrick Zaki, arrestato tre anni fa al rientro in Egitto. L'appuntamento è alle 12 di martedì 7 febbraio davanti all'ambasciata.

La data non è casuale. Risale infatti al 7 febbraio 2020 il suo arresto. Il ragazzo, uno studente dell'Università di Bologna, stava tornando in Egitto per fare i visita ai suoi cari, quando è stato arrestato. Patrick è accusato di aver diffuso notizie false: la prossima udienza del processo è fissata per il 28 febbraio.