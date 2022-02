Patto di ferro Atac e Atm: la Lega tenta il sabotaggio a Milano

Le Lega a Milano tenta di sabotare l'accordo fra Atm, Atac e Anm, le società che gestiscono il trasporto pubblico rispettivamente nella città meneghina, a Roma e Napoli. In Consiglio comunale è stata bocciata la mozione presentata dal partito leghista. Il capogruppo Verri: "Società con sofferenze in bilancio e mal gestite".

La Lega a Milano si oppone a un accordo fra le società dei trasporti di Roma, Milano e Napoli. La motivazione? Il servizio milanese andrebbe a "peggiorare" unendosi con due realtà "in sofferenza di bilancio e protagoniste di episodi di cronaca preoccupanti".

Comunione d'intenti fra Gualtieri e Sala

Le amministrazioni delle due principali città italiane, accomunate dallo stesso colore politico (sia Sala che Gualtieri appartengono alla coalizione di centro sinistra), vorrebbero rafforzare la cosiddetta "cura del ferro" con una partnership basata sulla condivisione e sul supporto. Il Sindaco di Milano aveva infatti già dichiarato in passato la volontà di "aiutare" la capitale: "Milano deve avere un atteggiamento generoso verso chi ci chiede una mano e dall’altra difendere i propri interessi. Tutto questo è oggetto di discussione. Resa più facile dai miei ottimi rapporti con il sindaco di Roma". Un dialogo felice e continuativo fra i due Sindaci che però alla Lega non piace.

Lega: "Il Comune di Milano allontani le voci di un accordo con Gualtieri"

In una nota la consigliera Silvia Sardone e il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alessandro Verri spiegano così la loro posizione: "Viste e considerate le cospicue sofferenze di bilancio di queste società che si occupano di trasporto pubblico riteniamo doveroso che il Comune di Milano allontani le diversi voci che sono circolate negli ultimi tempi, tanto che nel programma elettorale del neo sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, figurava la proposta di una forte partnership tra Atm e Atac".

La Lega attacca: "Mala gestione a Roma e Napoli"

La Lega vuole scongiurare questo patto: "Conosciamo benissimo la mala gestione di Roma e Napoli sulla gestione dei mezzi e delle tratte con numerosi episodi di cronaca preoccupanti e, considerato che Milano dovrebbe puntare a migliore il proprio servizio, per nulla ottimale, andare a collaborare o peggio ancora fondersi con queste due società significherebbe auto-danneggiarsi".

Lega: "I cittadini hanno il diritto di sapere"

In Consiglio comunale la maggioranza ha intanto bocciato la mozione presentata dalla Lega sull'evitare qualsiasi tipo di collaborazione tra Atm e le società Atac e Anm. I consiglieri dichiarano: "Approvando la nostra mozione il sindaco e la giunta avrebbero dato un segnale molto importante ma invece hanno preferito bocciarla: per una questione ideologica o perchè c'è un dialogo già in atto con Roma e con Napoli? Sarebbe grave se così fosse perchè il Consiglio comunale, ma soprattutto la cittadinanza, hanno il diritto di sapere come intende muoversi l'amministrazione su un tema così delicato".