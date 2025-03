Patto per il Giubileo e Una piazza per l'Europa: FdI chiede le dimissioni di Gualtieri: “Vergogna Capitale”

Traballa il patto per il Giubileo e la conseguente non belligeranza tra centrodestra e centrosinistra a Roma. La scoperta della Lega dei 270 mila euro spesi dal Comune per l'evento di piazza del Popolo, fa perdere le staffe a Fratelli d'Italia che ora chiede le dimissioni di Gualtieri, al grido di “Vergogna Capitale”.

Rocca: "Gualtieri dovrà motivare le spese"

Ed è bagarre nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio. Sulla vicenda il consigliere di Fratelli d'Italia Federico Rocca, ha convocato per domani la commissione Trasparenza di Roma Capitale che presiede, per chiedere conto delle motivazioni e della documentazione delle spese sostenute.

FdI srotola il manifesto contro Gualtieri

Durante l'assemblea un gruppo di persone appartenenti a Fratelli d'Italia con lo slogan 'Roma Libera' ha chiesto le dimissioni del sindaco e ha srotolato un manifesto con sopra scritto 'Gualtieri vergogna Capitale', presente il gruppo capitolino di Fratelli d'Italia e il coordinatore romano Marco Perissa.

Galeazzo Bignami: "Esposti in tutte le Procure"

E dal “Nazionale” di Fratelli d'Italia, arriva l'esposto alle Procure, firmato dal Capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami: "Presenteremo un esposto alla procura di Roma e alle autorità competenti delle città in cui legittimamente si sono tenute e si terranno manifestazioni di parte come quella di sabato scorso, per fare chiarezza sulle spese della loro organizzazione. Vogliamo una risposta chiara sull'eventuale compartecipazione del Comune di Roma e di altre amministrazioni locali, in particolare sull'utilizzo dei soldi di tutti i cittadini per finanziare iniziative di parte. E questo riguarda in particolare anche Bologna visto che è stata annunciata nei prossimi giorni una manifestazione di parte che si vuole ammantare di istituzionalità. Esposti che depositeremo anche alla Corte dei Conti. Fratelli d'Italia ritiene ovviamente fondamentale che venga garantito a tutti il diritto di espressione e libertà di parola, ma anche che i contribuenti non vengano costretti a pagare iniziative di parte con soldi destinati a sociale, servizi, infrastrutture. A Roma, dove ci aspettiamo che in 72 ore si compiano tutti gli atti dovuti conseguenti, a Bologna e nelle altre future sedi di questa iniziativa di parte".