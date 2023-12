Paura a bordo di un bus dell'Atac: il mezzo finisce contro un tubo del gas

Il bus in via Brescia

Attimi di terrore su un autobus Atac della linea 89 è finito sul marciapiede urtando contro un tubo del gas. Nessuna persona è rimasta ferita.

L'incidente è avvenuto verso le 6 di questa mattina in via Brescia, incrocio con via Nizza. Sul posto il gruppo Parioli della polizia locale, i Vigili del Fuoco e Italgas. Il tratto di via Brescia, tra via Savoia e via Nizza, è stato chiuso al traffico.

Traffico paralizzato

Il traffico è andato letteralmente in tilt. Nella zona, oltre alle chiusure per l'intervento dei Pompieri, ci sono numeri cantieri per il Giubileo.