Paura a Fiumicino, lancia sedie e tavoli contro clienti di un bar: arrestato

Paura a Fiumicino: senza apparente motivo, ha prima danneggiato la vetrina di un fioraio e poi ha iniziato a lanciare sedie e tavoli di un bar contro i clienti. Chiamati dai passanti sono arrivati gli agenti del commissariato, poco dopo che il 51enne romano, si era allontanato in sella ad una bicicletta.

Raccolte le descrizioni dell'uomo, i poliziotti si sono messi sulle sue tracce scovandolo poco dopo nei pressi del canale. Alla vista degli agenti l'uomo, con numerosi precedenti di polizia, è saltato giù dalla bici ed ha iniziato prima ad inveire contro di loro e a minacciarli, per poi passare alle vie di fatto aggredendoli fisicamente con calci e pugni.

Bloccato, il 51enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per danneggiamento aggravato; gli agenti sono stati in seguito visitati presso il nucleo cure primarie di Fiumicino e refertati entrambi con 7 giorni di prognosi.