Paura a Primavalle: 61enne rapinato di 30mila euro. L'uomo spara ai ladri

Ancora paura nel quartiere di Primavalle: un tabaccaio di 61enne è stato rapinato di 30mila euro da due uomini a bordo di uno scooter. L'uomo, pur stordito, ha estratto una pistola e ha estratto tre colpi contro i ladri, mancandoli.

Il fatto è successo la mattina del 30 giugno poco prima delle 9, in viale Indro Montanelli, alla Torresina. Il luogo della vicenda si trova a un paio di chilometri da dove negli scorsi giorni è stato rinvenuto il corpo seviziato di Michelle Causo.

Il tabaccaio aveva appena lasciato la sua tabaccheria con un plico contenente 30mila euro in contanti. L'uomo aveva intenzione di portare il denaro in banca per metterlo sul suo conto. Ma appena ha lasciato il negozio, è stato aggredito dai due rapinatori. Uno dei due lo ha colpito con il calcio della pistola, ferendolo alla testa. In questo modo sono riusciti a strappargli dalle mani il plico e ad allontanarsi a bordo di uno scooter. Pur essendo stordito dalla ferita, il tabaccaio ha estratto una pistola per la quale aveva un regolare porto d'armi e ha aperto il fuoco contro i rapinatori in fuga. In tutto l'uomo ha sparato tre colpi, che però non hanno mancato i due malviventi.

Le indagini

Il tabaccaio è stato trasportato in ospedale in codice giallo per la ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Sono già in corso le ricerche nelle zone limitrofe, tra Primavalle e Boccea, per rintracciare i due rapinatori. Gli inquirenti acquisiranno anche le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. Il tabaccaio sarà interrogato appena rimessosi.

Gli inquirenti non escludono che i due rapinatori sapessero che l'uomo stava per trasportare il denaro in banca. Si sta quindi verificando se e come possano aver ricevuto l'informazione e se ci sono collegamenti con una precedente rapina subita dal tabaccaio alcuni mesi fa.