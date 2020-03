Paura a Roma e Fiumicino, esplodono tre lettere bomba. Due donne ferite

Roma, la buca delle poste fa paura: in un giorno 3 lettere bomba sono esplose lasciando tre persone ferite, due delle quali sono donne.

La prima lettera-ordigno è esplosa domenica notte in via Capannini a Fiumicino, sede del centro smistamento Poste. Poi la serie è arrivata in città alle 18 in via Piagge a Fidene, una donna di 54 anni, Rosa Q, ha aperto una lettera che è esplosa nn appena ha separato i due lembi di carta.

Alle 19,30 on via Fusco alla Balduina, identica dinamica: una donna apre una postale e rimane ferita al volto.

Pe la Questura e i Carabinieri è allarme ma la notizia viene secretata per le indagini che sono in corso. Tra le ipotesi, un gesto di un folle seriale, oppure una nuova emergenza terrorismo che si aggiunge al Coronavirus. Le donne ferite sono state ricoverate al Policlinico Umberto I e a policlinico Agostino Gemelli.

Le indagini

Nessuna delle tre buste esplose a Roma conteneva una rivendicazione. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i tre ordigni sarebbero apparentemente identici e questo farebbe pensare che a confezionarli sia stata una sola mano, anche se saranno gli esami scientifici a confermare l'ipotesi. Dagli accertamenti svolti finora, inoltre, non sarebbe emerso un collegamento tra le buste e fenomeni eversivi: i primi riscontri sui destinatari avrebbero fatto emergere che si tratterebbe di soggetti 'sconosciutì, senza alcun rilevanza pubblica.