Paura a Termini, autista abusivo semina il panico per sfuggire ai controlli

Un autista che svolgeva il servizio taxi abusivamente alla stazione Termini ha seminato il panico in piazza dei Cinquencento nel tentativo di sfuggire al controllo dei carabinieri. L'uomo in piazza dei Cinquecento, davanti allo scalo ferroviario, ha adescato una passeggera e l'ha convinta a salire a bordo della sua auto, una Fiat Panda nera in sosta negli stalli riservati ai taxi di via Giolitti.

Paura tra i passeggeri

Quando i carabinieri del nucleo Scalo Termini si sono avvicinati per effettuare un controllo, l'uomo non ha esitato a spingere il piede dell'acceleratore effettuando manovre pericolose sia per i carabinieri che per gli altri automobilisti e pedoni in transito in quel momento. I militari, tuttavia, sono riusciti a fermare l'autista abusivo poco distante e lo hanno denunciato per resistenza ad un pubblico ufficiale e lo hanno multato per violazione del codice della strada, poiché senza licenza aveva adibito il suo veicolo a servizio di trasporto con conducente.