Paura di volare? Ci pensa Aeroporti di Roma, ecco il podcast contro la fobia

Un podcast per vincere la paura del volo. Per alcune persone prendere un aereo è un’esperienza divertente e per molti ancora ha un vero e proprio significato di libertà, tuttavia la paura di volare, comunemente nota come aviofobia, è ancora molto diffusa. Per questo Aeroporti di Roma ha deciso di offrire uno strumento in più ai passeggeri e alle passeggere che vorrebbero godersi il viaggio e l’esperienza del volo e, magari, scoprire qualcosa di più su se stessi.

Lo riferisce una nota di AdR.

Relax and fly

A questo scopo è nato "Relax and fly" una serie di podcast prodotta da Chora Media in collaborazione con AdR Aeroporti di Roma. Attraverso cinque episodi della durata di circa 15 minuti ciascuno, lo psicoterapeuta Alberto Pellai, il comandante Andrea Nobile e Ilaria Petrini, responsabile del corso "Voglia di Volare" di Ita Airways, forniscono informazioni e consigli utili ai passeggeri desiderosi di affrontare il viaggio in aereo senza ansie o timori. Ciascun episodio offre inoltre spunti pratici ed esercizi per adottare i suggerimenti introdotti nel corso della serie.

La collaborazione

Il progetto rientra nella collaborazione tra Chora Media e Aeroporti di Roma che mira alla creazione di un audioporto, ovvero di un luogo di ascolto e fruizione della cultura, attraverso contenuti audio a disposizione di tutti. "Relax and fly" è disponibile con i primi tre episodi a partire da venerdì 9 febbraio sulle principali piattaforme audio gratuite: Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcasts, oltre ad essere scaricabile in aeroporto poco prima del volo.