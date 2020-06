Roma

Venerdì, 19 giugno 2020 - 15:00:00 Paura per Cristante, tentano di rubargli il Rolex: reagisce e li mette in fuga Il centrocampista della As Roma avvicinato da due malviventi in scooter su viale Angelico: ha reagito ed i ladri sono fuggiti

Tentata rapina di un Rolex al giocatore della As Roma, Bryan Cristante. L'episodio è avvenuto alle 12.30 su viale Angelico, nel quartiere romano di Prati. Il calciatore è stato avvicinato da due persone a bordo di un X-Max che hanno cercato di sottrargli il prezioso orologio dal polso. La vittima ha reagito danneggiando la visiera di chi ha cercato di realizzare il colpo. I ladri sono fuggiti. Sul posto i poliziotti del commissariato Prati che indagano sul caso.