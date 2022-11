Panico per sparatoria a Tor Bella Monaca, ma i colpi esplosi erano a salve

La sera di martedì 1 novembre nel quartiere di Tor Bella Monaca si è diffuso il panico. Molti cittadini hanno lanciato numerose segnalazioni al 112 dicendo che c'era una sparatoria in corso.

I Carabinieri allora sono intervenuti sul posto e in via di Santa Flavia hanno trovato un uomo. Era in stato di ebbrezza e teneva in mano una pistola. L'arma è stata subito sequestrata. Dalle analisi si è scoperto che tutti i colpi sparati erano a salve. L'uomo è stato denunciato.