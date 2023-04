Paura per una bomba alla scuola Marymount: l'allarme rientrato 3 ore dopo

Allarme bomba alla scuola internazionale Marymount: la mattina del 4 aprile la scuola ha ricevuto una email anonima in cui si avvertiva che nell'istituto era presente una bomba pronta ad esplodere. Sul posto Polizia, Vigili del Fuoco e artificieri. L'allarme è rientrato tre ore più tardi.

L'allarme è partito intorno alle 8,33, quando la Marymount International School of Rome ha ricevuto la mail: si trattava di un messaggio anonimo che poteva benissimi finire tra gli spam. Il testo conteneva una vera e propria minaccia: se non fosse stata pagata un'ingente somma in bitcoin, la bomba che era stata posizionata nella scuola sarebbe esplosa. Subito è scattato l'allarme.

L'evacuazione

Novecento persone sono state evacuate, tra studenti, insegnanti e altro personale della scuola. Per sicurezza la Polizia ha chiuso via di Villa Lauchli, e l'area intorno all'istituto in via precauzionale. Intorno alle 11 gli artificieri hanno confermato che nell'edificio non era presente alcun ordigno esplosivo. L'allarme è quindi rientrato.