Paura sul tram 8, ubriaco e armato di coltello sputa ai passeggeri: arrestato

Paura sul tram 8 lungo Circonvallazione Gianicolense, ubriaco e armato di coltello semina il panico sul mezzo pubblico e sputa ai passeggeri: arrestato per ubriachezza molesta, minacce, violenza , resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi bianche.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì una pattuglia del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta a bordo del tram. Il mezzo si era improvvisamente fermato fuori dallo spazio di fermata, con i passeggeri intenti a scendere impauriti, quando gli agenti, impegnati nel controllo delle soste irregolari nella zona, si sono avvicinati rapidamente al mezzo per accertare cosa stesse accadendo: il conducente riferiva che un uomo, ancora a bordo, aveva iniziato a sputare e dare colpi sui vetri e sui sostegni del tram, spaventando tutti.

Gli operanti si adoperavano per far scendere dal mezzo il 40enne di nazionalità marocchina, il quale iniziava ad inveire anche nei loro confronti , minacciandoli di morte e prendendoli a calci. La pattuglia riusciva comunque a fermare l’uomo che, condotto presso gli uffici di via di Donna Olimpia, veniva arrestato per ubriachezza molesta, minacce, violenza , resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi bianche. All’interno del suo zaino gli agenti hanno infatti rinvenuto 4 coltelli da cucina con una lama di 11 cm che, secondo la testimonianza di alcuni passeggeri, aveva brandito all'interno del mezzo. Diversi i precedenti penali a suo carico. E' in corso in queste ore il processo con rito direttissimo.