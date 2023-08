Paura sulla metro B di Roma: treno deraglia, panico tra i passeggeri a bordo

Un convoglio della metro B è uscito in parte dai binari all’altezza della stazione Magliana: in termine tecnico si dice “scodato”, perché solo la parte posteriore è uscita dai binari e il convoglio adesso è fermo, in piedi, nei pressi della stazione Magliana che è stata chiusa per precauzione.

E’ ancora presto per individuare le cause dell’incidente, potrebbe essere stato causato da un guasto ai binari.

Pieno di passeggeri

Al momento non risultano feriti anche se il treno era pieno di passeggeri che stanno scendendo dal convoglio in sicurezza. Interrotta al pubblico la linea B dalle fermate Laurentina fino a Piramide, dove sono attive navette sostitutive.

Caos e paura

Le altre linee ferroviarie, inclusa la Roma-Lido, sono attive. Atac si sta adoperando per capire i motivi per i quali il treno è uscito dai binari e sono già al lavoro le squadre per ripristinare il traffico. “Non si conoscono ancora i motivi ma è lampante come siano necessari i lavori di manutenzione sui binari e sui convogli della linea B: se c’è stato un svio potrebbe essere riconducibile a un guasto tra i binari che potrebbero non aver retto”, spiega Andrea Castano del blog Odissea Quotidiana. Fori i disagi alla circolazione: da Piramide a Eur è possibile usare i bus alternativi 31, 771, 763, 764, 772, 762, 700 e 070, mentre fra Piramide e Laurentina è consigliabile il bus 30Express.