“Per Roma è una falsa ripartenza”. Duro il vicario del Papa, Angelo De Donatis

“Mi piace sottolineare la dicitura in particolare che caratterizza questa pubblicazione. Non si tratta di opinioni che esprimono gli autori o di una presa di posizione della Caritas”.

E' durissimo il vicario del Papa, il cardinale Angelo De Donatis che spiega: “Lo studio, come nelle precedenti edizioni, cerca di far emergere la povertà da una prospettiva che va oltre le statistiche ufficiali, che pure vengono riportate nel testo, ma si concentra su quelli che non hanno voce”.

Impossibile pagare le bollette già prima dei rincari

“Scopriamo allora che nella nostra città esistono migliaia di persone che vivono in solitudine, che non hanno mai avuto un reddito regolare, che non riescono ad accedere al servizio sanitario pur avendone diritto, che erano già in grande difficoltà prima dell’arrivo della pandemia e che ora si trovano completamente esclusi dal sistema di aiuti. Scopriamo che esistono migliaia di nostri concittadini che non riuscivano ad arrivare alla fine del mese e soprattutto non riuscivano a pagare le bollette di luce, acqua e gas ben prima che i rincari delle materie prime facessero impennare i costi. Scopriamo anche che in tanti, molti bambini purtroppo, non hanno elettricità e gas per scaldarsi perché vivono in alloggi di fortuna”.