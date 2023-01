Perfums Christian Dior sbarca in Italia: aperta a Roma la prima boutique

Ha aperto a Roma la prima boutique italiana di Perfums Christian Dior. La boutique ha aperto in piazza di Spagna 72, a pochi passi dalla Fontana del Bernini. Una location d'eccezione per questa novità inserita in questo scorcio iconico della Capitale, tra palazzi barocchi e monumenti.“

“Dall’orientale alla colonia, dal femminile al maschile - si legge in una nota - ognuno dei profumi è composto con le materie più nobili e preziose della profumeria. Queste fragranze, confezionati a mano, sono il frutto del savoir-faire e dell’expertise della Maison. In questo luogo l’amore per il profumo diventa un autentico lifestyle che colora ogni istante della vita, ecco quindi che nasce la collezione di saponi, candele, creme corpo e altri piaceri profumati che ci offrono la loro presenza”.

Protagonista dell'apertura è la linea di fragranze e art de vivre della “Collection Privée Christian Dior”. Non mancano inoltre delle edizioni limitate come un prezioso “J’adore”, reinventato dall'artista India Mahdavi. Ne sono stati prodotti solo 1000 esemplari a Murano. E poi la collezione di make-up realizzate da Peter Philips, senza contare la linea di skincare e le fragranze come Miss Dior e Sauvage.