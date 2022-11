Periferica Dance Circus Club: la casa della danza e del circo nel Municipio V

Si è aperta Periferica Dance Circus Club, iniziativa dedicata alla danza e agli spettacoli circensi che porterà 45 appuntamenti nel Municipio V fino al 31 dicembre.

Per l'occasione è stato allestito uno chapiteau (un tendone da circo) nei pressi della fermata della metro C Teano. Oltre al tendone, saranno usate come location delle esibizioni anche Largo Perestrello, nel quartiere di Torpignattara, l’anfiteatro di Tor Tre Teste, il Giardino dei Ciliegi, la bocciofila dell’Acquedotto Alessandrino e l’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone.

Un festival diffuso, dunque in cui saranno presentate 28 esibizioni tra performance, circo e spettacoli teatrali, 14 opere e 2 mostre di arte visiva. Ogni settimana verranno offerti due workshop gratuiti. Tutti gli eventi e le iniziative saranno ad ingresso gratuito, ma bisognerà prenotare per poter entrare.

L'iniziativa è stata progettato dal Balletto di Roma, in collaborazione con 238 Hangar delle Arti, C.P.C.C.L. Centro di Produzione Circo Contemporaneo Lazio e Kollatino Underground e con il sostegno del Ministero della Cultura.