Perseguita ex fidanzata e famiglia: arrestato 21enne per stalking e rapina

I Carabinieri hanno arrestato il 16 giugno un ragazzo accusato di rapina e stalking. Il giovane, un romano di 21 anni, aveva infatti iniziato a stalkerare la sua ex da quando la relazione era finita ad aprile.

Il 21enne, già con procedenti, è infatti gravemente indiziato dei reati di rapina e atti persecutori. Il giovane, in passato più volte querelato dalla sua ex fidanzata 19enne e dalla madre per gli atteggiamenti ossessivi, le minacce e le aggressioni fisiche di cui si sarebbe reso responsabile, avrebbe aggredito il fratello della sua ex per derubarlo delle chiavi di casa dove la famiglia vive, tentando di fare accesso all'abitazione.



I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo proprio nei pressi del condominio della ragazza, arrestandolo. Il 21enne è stato portato nel carcere di Civitavecchia e al termine dell'udienza, l'arresto è strato convalidato e, nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria ha anche disposto il divieto di avvicinamento alla vittima con dispositivo elettronico di controllo antistalking.