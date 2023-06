Perseguita l'ex e la minaccia con un coltello da 30 cm: arrestato un 49enne

Un uomo di 49 anni di Artena è stato arrestato dai Carabinieri per aver minacciato l'ex compagna con un coltello da 30 cm. Il 49enne la perseguitava da mesi.

I due infatti avevano avuto una relazione che si era concluso nel settembre del 2022, quando lei, una donna di 54 anni di origini sudamericana, lo ha lasciato. L'uomo non aveva accettato la fine della loro storia e aveva continuato a perseguitarla, aggredendola e minacciandola di morte. Già in occasione della rottura tra i due, l'uomo era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e porto d'armi abusivo, perché l'aveva minacciata con una pistola.

L'ultimo episodio

Nei mesi successivi alla fine della storia tra i due, il 49enne ha continuato con i suoi atti persecutori. Il 29 maggio scorso il 49enne, fortemente alterato dall'alcol, si è presentato a casa dell'ex compagna e, dopo aver forzato la porta d'ingresso, è entrato e ha aggredito la donna che in quel momento stava dormendo. L'uomo l'ha strattonata e le ha tirato i capelli, minacciandola con un grosso coltello da militare, con una lama lunga 32 cm. Fortunatamente la 54enne è riuscita a divincolarsi e a scappare, riuscendo a chiedere aiuto al numero unico per le emergenze 112.

L'arresto

Pochi minuti più tardi sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Colleferro. Nel frattempo il 49enne si era barricato in casa della donna e i militari sono riusciti ad entrare con non poca fatica. Una volta all'interno, l'uomo ha tentato di aggredire anche i Carabinieri che alla fine sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo. Il coltello è stato sequestrato e l'uomo è stato condotto nel carcere di Velletri. È gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e porto d'armi o oggetti per offendere.