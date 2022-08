Perseguitava l'ex compagna con minacce e violenze fisiche: in carcere

La donna era stata costretta a cambiare abitudini a causa della lunga persecuzione subita dall'uomo che le aveva reso la vita un incubo. Disposto il carcere per il 32enne.

L'uomo continuava a perseguire l'ex compagna con minacce, comportamenti molesti e richieste di soldi, facendo piombare la donna in un costante e prolungato stato d'ansia. Il 32enne era già fortemente indiziato e le indagini sulle molestie, che si sono protratte per un lungo periodo di tempo, erano iniziate prima della denuncia della donna.

La donna non usciva più da sola

Nonostante i cambi di abitudini e la scelta forzata a uscire di casa solo se in compagnia, la donna non riusciva a liberarsi dell'uomo, per il quale è stato disposta la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono allo stato preliminare e si attende la certezza di colpa per la sentenza definitiva.