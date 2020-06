Peschereccio affonda nel porto di Anzio: morto un uomo. Salvati due naufraghi

Tragedia a largo del porto di Anzio: un peschereccio con a bordo tre persone è affondato a circa 150 metri dalla costa, dopo essersi ribaltato a causa del forte vento. Un membro dell'equipaggio è morto nell'incidente, mentre gli altri due sono stati salvati dalli sommozzatori.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 e sono subito intervenuti i vigili del fuoco, insieme ad una squadra di sommozzatori, la capitaneria di porto ed un elicottero. Dopo un'ora di ricerche, sono stati tratti in salvo due uomini, mentre per il terzo non c'è stato nulla da fare.