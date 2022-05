Pesta suina e cinghiali: Gualtieri sposa la linea Zingaretti. Unità ritrovata

l tema dei cinghiali unisce tutti. Gualtieri ritrova infatti l'unità con la Regione Lazio nella battaglia contro gli ungulati: "La linea del Comune è la stessa della Regione. Stiamo lavorando insieme”, ha detto il sindaco di Roma a margine della cerimonia di consegna del premio Mattonella al liceo Visconti.

Il sindaco appoggia dunque l'ordinanza della Regione che vieta i picnic nell'area nord di Roma, considerandola come giusta. “Bisogna lavorare su tutti i fronti perché occorrono interventi molto radicali. Il problema ormai ha raggiunto livelli insostenibili. Poi c'è anche un problema sanitario. Quindi supportiamo al 100 per cento la linea del Commissario e della Regione". E non solo: supportate la linea della Regione anche sugli abbattimenti dei cinghiali? "Certo assolutamente" , ha risposto il sindaco.