Peste suina e cinghiali, sono 32 i casi. C'è il piano per gli abbattimenti

Salgono a 32 i cinghiali colpiti dalla Peste suina. Lunedì 13 giugno sono stati infatti scoperti altre 5 positivi, ma la Regione ha pronto il piano per abbattere 400 cinghiali.

Mentre l'Istituto Zooprofilattico certifica gli ultimi casi positivi all’interno della zona perimetrata, martedì andrà in giunta il Piano regionale di interventi urgenti (Priu) per la riduzione del numero dei cinghiali. Secondo il piano, come annunciato dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, saranno 400 i cinghiali abbattuti in in un mese, 200 nelle aree naturali protette regionali e 200 fuori dalle aree protette regionali.