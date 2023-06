Pet Camper Tour arriva in Umbria: il 10 e l'11 giugno l'evento ad Assisi

Con gli slogan “Fai la differenza. Anche in strada il mondo è di tutti #superatimasoloinamore” l’associazione Pet Carpet torna in strada con un nuovo Pet Camper Tour e arriva in Umbria, ad Assisi.

Dopo il successo delle prime due tappe a Sulmona, in Abruzzo e a Corchiano, in provincia di Viterbo, in occasione del "Primo Raduno dell'Infiorata", il tour arriva ad Assisi. Sabato l'evento si svolgerà in Piazza Garibaldi e domenica nel piazzale del Teatro Lyrick. In questo appuntamento si potranno incontrare esperti e volontari delle associazioni che daranno spiegazioni e curiosità. Si potrà partecipare a giochi e quiz, ricevendo premi e regali. Si potrà lasciare la propria testimonianza, registrando una dedica insieme a un team di video maker. Le video dediche più belle saranno poi selezionate per il Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale sul mondo animale che si terrà a settembre.

Il Pet Camper Tour, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Anas (Gruppo Fs Italiane) e realizzato grazie al sostegno di realtà leader come Vitakraft e Pet Store Conad,