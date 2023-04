Pet Camper Tour: da maggio a giugno in strada contro l'abbandono degli animali

Da aprile a giugno torna il Pet Camper Tour: il tour che viaggiando in varie località del centro Italia sensibilizzare contro l'abbandono degli animali e anche contro la tutela degli animali selvatici, che spesso messi in pericolo dalle collisioni con le auto.

Lo slogan sarà: “Fai la differenza. Anche in strada il mondo è di tutti #superatimasoloinamore”. Promosso dall'associazione Pet Carpet, diretta dalla giornalista Federica Rinaudo ed impegnata nella salvaguardia degli animali e dell'ambiente, il tour attraverserà il centro Italia in tre tappe principali in Abruzzo, Lazio e Umbria. Tre appuntamenti nei quali affrontare il delicato tema della sicurezza stradale e del rispetto dell’ambiente con tutte le sue creature. Il camper “a quattro zampe” del tour sosterà nelle aree frequentate da camper, per sensibilizzare e portare consigli su come comportarsi quando si viaggia con degli animali.

L'appuntamento nel Lazio

Il 27 e il 28 maggio il tour approderà nel Lazio, a Viterbo. In questo appuntamento, e anche in quello successivo ad Assisi, si potranno incontrare esperti e volontari delle associazioni che daranno spiegazioni e curiosità. Si potrà partecipare a giochi e quiz, ricevendo premi e regali. Si potrà lasciare la propria testimonianza, registrando una dedica insieme a un team di video maker. Le video dediche più belle saranno poi selezionate per il Pet Carpet Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale sul mondo animale che si terrà a settembre.