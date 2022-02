Piano regolatore Roma, gli imprenditori a Gualtieri: “Fateci partecipare”

La Confederazione della piccola e media industria privata, Confapi, chiede a Gualtieri di partecipare alla modifica del piano regolatore di Roma: “Vogliamo partecipare per semplificare il Piano. La politica ha bisogno di strumenti più idonei”.

Confapi Roma esprime fiducia nel progetto di semplificazione del Piano regolatore di Roma preannunciato dal Sindaco di Roma, Gualtieri e offre la propria disponibilità a partecipare alla commissione aperta anche alle forze economiche e sociali che dovrà occuparsi della revisione dello stesso Prg.

Confapi: “Per il Prg necessario semplificare le procedure”

Il Presidente di Confapi Roma, Massimo Tabacchiera, sottolinea con soddisfazione l’accoglimento di alcune linee strategiche proposte dall’Associazione delle pmi e sottoposte all’attenzione dei candidati Sindaci anche nel corso dell’ultima campagna elettorale: “Valutiamo con favore l’intento di introdurre elementi di flessibilità: per questo abbiamo apprezzato, in particolare, le parole del Sindaco che indicano la volontà di rivedere le norme su destinazioni d’uso, semplificazione delle procedure, programmi integrati, superamento delle sovrapposizioni di competenze istituzionali”.

Confapi: “Necessario uno sviluppo urbanistico più moderno”

Tabacchiera ha spiegato: “Confermiamo la nostra interessata disponibilità a partecipare attivamente a questo importante momento di confronto. Abbiamo avuto già modo di esprimere le nostre idee sulla necessità di un nuovo, più moderno e funzionale modello di sviluppo urbanistico, fondato sul contenimento del consumo del suolo e sulla capacità di dare risposte efficaci in tema di rigenerazione, riqualificazione urbana, nuovo sviluppo logistico-infrastrutturale delle attività economiche”.

Tabacchiera: “La politica per il Prg ha bisogno di strumenti nuovi”

Il Presidente di Confapi ha aggiunto: “I settori produttivi, e quello dell’edilizia in particolare possono e devono trovare un nuovo impulso nelle politiche di riqualificazione urbana, intese come progettualità integrate di superamento del degrado, di infrastrutture sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale, adeguate alla modernizzazione tecnologica e digitale ormai irrinunciabile. Per orientare i processi produttivi in questa direzione occorre tuttavia che la politica si doti di strumenti idonei: nel recente passato abbiamo dovuto verificare come il piano paesaggistico regionale si ponesse nella direzione opposta, alimentando vincoli burocratici che penalizzano ogni opportunità di sviluppo urbanistico, rendendo di fatto inutilizzabili le risorse a disposizione del territorio”.

Confapi: “Apprezziamo l’impegno di Gualtieri”

Tabacchiera ha concluso: “Roma deve affrontare sfide fondamentali per il suo futuro, pensiamo solo ai temi relativi alla localizzazione e alla tipologia degli impianti di smaltimento, alle infrastrutture per una mobilità sostenibile, alla ridefinizione di un’edilizia sociale adeguata alle nuove domande della società civile. Nell’apprezzare quindi l’impegno del Sindaco in questa direzione, chiediamo che la rappresentanza della piccola e media impresa di Roma e del Lazio sia parte attiva di questo processo di analisi sui contenuto del nuovo piano regolatore”.