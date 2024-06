Piante in vaso per l'ombra nel piazze: nessuno le annaffia, sono già secche

Doveva essere una trovata geniale si è rivelata un disastro totale. Per fare ombra alle fermate dei bus o nelle piazze più assolate il Campidoglio aveva deciso di mettere le piante in vaso. Una soluzione che è naufragata. ben presto: nessuno le annaffiava e sono morte in poco tempo.

Uno spreco di denaro e di piante.

L'idea dell'assessorato

L'assessorato all'Ambiente "si conferma in piena confusione e non ne azzecca più una". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle, Daniele Diaco. "È già fallita infatti - aggiunge - l'idea di posizionare gli alberi alle fermate dei bus in modo da fare ombra alle persone e di arginare il grande caldo: l'esperimento infatti è andato male, in quanto le piante piazzate lo scorso anno si sono tutte seccate e sono per giunta state usate come posacenere o cestini per i rifiuti. Ma lo schiaffo alla cittadinanza e alle casse capitoline non finisce qui".

Nuova operazione

Ora il Campidoglio ci riprova: quest'anno saranno 30 le piazze e strade assolate dove verranno collocate delle piante in vaso. Prevediamo che sarà l'ennesimo esborso a fondo perduto per la città: secondo il prezzario di riferimento 'Assoverde 2023-2024' per una magnolia in vaso, come quelle che si sono seccate da mesi in piazza della Pilotta, per intenderci, l'investimento andrà da una forbice cha va dai 982 ai 1.473 euro, a seconda della grandezza del vaso e della circonferenza del tronco. Insomma, poche idee ma confuse e per giunta dannose: questa Amministrazione conferma di non saperne proprio nulla di gestione del verde e di tecniche di sostenibilità ambientale", conclude Diaco.