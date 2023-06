Piazza di Spagna, la scalinata non si tocca. Soprintendenza: “No ai cancelli”

Piazza di Spagna, la scalinata settecentesca non si tocca. Parola della Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali: vietata la cancellata sugli scalini.

Lo ha affermato il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce durante l'audizione in Commissione Giubileo dell'Assemblea Capitolina, esprimendosi sulla proposta di dotare la scalinata di cancellate.

“Sono dell’idea - ha detto Parisi Presicce - ed esprimo un parere da studioso, che qualsiasi elemento di sottrazione della scalinata alla fruizione piena possa essere un danno, perché ritengo che sia molto più importante la sensibilizzazione dei turisti e dei romani, piuttosto che la creazione di barriere e cancellate che si riducono a essere elementi di cattiva fruizione del monumento”.

“La scalinata è sorvegliata da telecamere e dalla Polizia Locale, almeno di giorno”

“La questione della scalinata dei Trinità dei Monti - ha spiegato il Sovrintendente - è estremamente delicata e vi va messa la massima attenzione e come si è fatto in tutti questi anni. Sono aumentate le telecamere per la video sorveglianza ed è stato definito in accordo con la polizia locale un presidio continuativo che consente di intervenire in tutte le circostanze possibili almeno durante il giorno, infatti gli episodi più gravi sono avvenuti nelle ore notturne. Una semi barriera - ha aggiunto - può essere una delle soluzioni e d’altro canto bisogna preservare l’integrità visiva e funzionale della scalinata che dal 1725 raccorda due livelli della collina del Pincio con la piazza”.