“Una piazza per l'Europa” alla Corte dei Conti, il fascicolo che fa paura a Gualtieri

Il primo esposto è della Lega, poi Fratelli d'Italia: sui 270 mila euro spesi dal Comune di Roma per la manifestazione di piazza del Popolo del 15 marzo “Una piazza per l'Europa” diventa una patata bollente per il Comune di Roma e il sindaco Roberto Gualtieri.

Al via l'istruttoria della Procura del Lazio

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, infatti, a seguito degli esposti pervenuti sulla manifestazione a Piazza del Popolo per l'Europa del 15 marzo scorso, ha aperto un'istruttoria per verificare la sussistenza di eventuali profili che possano configurare un danno erariale.