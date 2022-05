Picchiano e offendono ragazzino in diretta video. Smantellata baby gang

I Carabinieri hanno smantellato una baby gang che agiva minacciando e aggredendo i coetani in diretta social: "Menagli che ti riprendo e ti faccio diventare famoso". Una tentata rapina sfociata in una violenza fisica e verbale non è passata inosservata ad alcuni cittadini e ha consentito ai carabinieri di Sora e della stazione di Vicalvi, nel Frusinate, di smantellare la feroce baby gang che agiva tra Isola del Liri e Sora.

Un 15enne ed un 16enne, entrambi di origine straniera, sono gravemente indiziati di essersi resi responsabili di una tentata rapina nei confronti di un coetaneo all’uscita di scuola al quale avevano provato a prendere il biglietto del bus. Violenza verbale e fisica nei confronti del ragazzino che aveva provato a reagire. Il tutto sotto gli occhi di tanti altri adolescenti che invece di intervenire hanno pensato di filmare il tutto incitando i protagonisti.

Le indagini coordinate dalla Procura dei Minori di Roma sono sfociate in un provvedimento emesso dal Gip che ha disposto il collocamento presso una comunità per uno dei due minorenni che avevano i ruoli principali nella vicenda e gli arresti domiciliari per l’altro. Non solo. Il giudice ha disposto che entrambi debbano seguire un percorso riabilitativo e formativo sotto la guida di assistenti sociali ed operatori del settore.